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Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ezine'ye bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca Yangın Gözetleme Kulesi'nden bilgi verilmesi ve tarlada çalışan bir vatandaşın ihbarı üzerine, Çanakkale'de konuşlu 3, Edremit'te konuşlu 2 uçak ve 1 helikopterle 20 arazöz, 3 dozer, 3 treyler, 6 su ikmal aracı yangın bölgesine sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski olan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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