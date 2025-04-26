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İzmir'de kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri çadır kurarak eylem yaptı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, konutlarının belirlenen sürede tamamlanmaması nedeniyle arazilerine çadır kurarak eylem gerçekleştirdi.

Melike Balkaya  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
İzmir'de kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri çadır kurarak eylem yaptı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2009 yılında Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir grup, Uzundere'deki inşaat alanında toplandı.

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"Türkiye'ye örnek olacaktı (Hayaller), 15 yıldır evimize kavuşamadık (Gerçekler)" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar attı, yıkılan evlerinin arazisine çadır kurdu.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, gazetecilere, tamamlanmayan kentsel dönüşüm yüzünden mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan bir açıklama beklediklerini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Belediye artık bize başka çare bırakmadı. Kendimize ait olan, yıkılan evlerimizin bulunduğu arazide çadır ve baraka kurarak yaşam mücadelesi vereceğiz. Çünkü kira ödeyemez duruma geldik ve bize verilen sözler tutulmadı. Sayın Cemil Tugay'a sesleniyoruz, bugün burada kuracağımız ilk çadırla yaşam mücadelemize başlıyoruz. Eğer bu çağrı cevapsız kalırsa her geçen gün çadır sayısı artacaktır. Son çağrımız, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'de iktidar ve muhalefet partileri bizi yalnız bıraktı. Lütfen mağduriyetimizi siz çözün."

Hak sahiplerinden Cemil Oğultarhan da artık evlerine kavuşmak istediklerini ifade etti.

Hem kendisinin hem de çocuklarının kira ödemekte zorlandığını belirten Oğultarhan, "9 dairem vardı. Şimdi kirada oturuyorum, 25 bin lira ödüyorum. Çocuklarım da 30 bin lira kira ödüyor. Perişan olduk. Kira desteği alıyoruz ama ben destek istemiyorum. Sadece gelsinler, evlerimizi yapsınlar ve teslim etsinler, bunu istiyoruz." dedi.

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