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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Esmer Koç: Kızım gel teslim ol, o zalimlerin elinden kaç

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları evlat nöbeti devam ederken anne Esmer Koç, "Kızım, gel teslim ol, o zalimlerin elinden kaç. Yeter artık çocuklarımızı versinler" şeklinde konuştu.

Nurten Aslan   | 13.03.2020
Diyarbakır annesi Esmer Koç: Kızım gel teslim ol, o zalimlerin elinden kaç

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 193. gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, 7 yıl önce dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, evladını bulmak için çok mücadele verdiğini belirtti.

Aylardır oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşmak için sonuna kadar mücadele edeceğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Yüreğimi yaktılar. Kızımı alıncaya kadar bu çadırdayım. Kızım gel, her yerde askerimiz, devletimiz var. Devletimizin kapısı açık. Kızım, gel teslim ol, o zalimlerin elinden kaç. Yeter artık çocuklarımızı versinler. Çocuk kaçırma nereye kadar gidecek? Yeter artık. PKK, HDP aynıdır. HDP Kürtlerin değil PKK'nın partisidir."

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden 4 ay önce kandırılarak dağa götürülen 20 yaşındaki oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan bedensel engelli Cemal Ertaş da evladına kavuşmak istediğini dile getirdi.

Ertaş, "Kızıltepe Belediyesinde çalışan bir kişi oğlumu kandırarak dağa kaçırdı. Engelliyim. Yazık değil mi? Getirsinler oğlumu. Sonuna kadar buradayım, ayrılmayacağım. Oğlumu bekleyeceğim." dedi.

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