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İzmir'de iptal edilen vapur seferleri normale döndü

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

Haydar Toprakçı  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İzmir'de iptal edilen vapur seferleri normale döndü

Izmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Tüm seferlerimiz saat 17.30'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 14.40 itibarıyla arabalı vapur seferleri, saat 15.15 itibarıyla da vapur seferleri iptal edilmişti.

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