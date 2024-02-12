İzmir'de iptal edilen vapur seferleri normale döndü
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
Izmir
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Tüm seferlerimiz saat 17.30'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 14.40 itibarıyla arabalı vapur seferleri, saat 15.15 itibarıyla da vapur seferleri iptal edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.