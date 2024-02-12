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Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın yaşandı.

Burak Akay  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

İl merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Güçlü su akışıyla birlikte taşan çay balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince taşkın yaşanan Çanakkale-Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Kepez Belediyesi ekipleri de bölgede temizlik çalışması başlattı.

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