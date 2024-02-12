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İzmir'de taksiciyi darbeden şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde taksiciyi darbedip kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Haydar Toprakçı, Meriç Ürer  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İzmir'de taksiciyi darbeden şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir'de 10 Şubat'ta, bir taksicinin darbedilmesine ilişkin polis ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelinin M.A. (26) olduğu belirlendi. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.A'nın emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de taksicilik yapan Kaya Özer, 10 Şubat'ta darbedilmiş, olay taksideki güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Şikayetçi olan Kaya Özer, ifadesinde, aracına kadın bir yolcunun bindiğini, bu sırada bir erkeğin bağırdığını işittiğini, "Yola devam et" diyen kadının, 100 metre kadar ilerledikten sonra aracı durdurmasını istediğini, ısrarı üzerine aracı durdurduğunu, koşarak gelen ve şoför kapısını açan kişinin kendisini tekme ve yumrukla darbettiğini, aracına da zarar verdiğini söylemişti.

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