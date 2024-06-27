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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, saat 17.41'de çıkan yangına ilk müdahalenin 17.50'de gerçekleştirildiğini aktardı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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