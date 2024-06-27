İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir
Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 17.41'de çıkan yangına ilk müdahalenin 17.50'de gerçekleştirildiğini aktardı.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.