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Estonya Cumhurbaşkanı Karis: Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine katkısı bizler için çok büyük önem taşıyor

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." dedi.

Gökhan Çeliker  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Estonya Cumhurbaşkanı Karis: Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine katkısı bizler için çok büyük önem taşıyor

Ankara

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Estonya'nın iki NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Karis, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Karis, Türkiye ile ülkesinin hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda birbirini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.

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