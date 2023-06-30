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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Halil Şahin  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangına müdahale etti.

Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

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