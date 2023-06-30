İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir
Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/jzVKopwYJL pic.twitter.com/5xcfIJ2039— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2023
Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangına müdahale etti.
Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.