Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah bulduğu belirtildi.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2023
Ele geçirilen malzemeler;
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Açıklamada, bu kapsamda, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 doçka makineli tüfek ve 1 adet 14,5 mm doçka namlusunun ele geçirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.