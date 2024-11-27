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İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 11 ilde, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gökhan Düzyol  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, söz konusu terör örgütünün sözde TSK yapılanmasında yer alan ve aralarında muvazzaf ya da örgütün darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda jandarma ve emniyet mensuplarınca İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda zanlılardan 22'si yakalandı,

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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