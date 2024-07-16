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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ülke genelindeki camilerde sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Aykut Karadağ  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Ülke genelindeki camilerde sela okundu Fotoğraf: Cemaleddin Turan/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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