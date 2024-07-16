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Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü

Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor.

Salih Baran  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Kuraklık, sıcaklığa bağlı buharlaşma, tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca'da su akışının durduğu bölgelerde su yüzeyinde oluşan bitkilerin yayılımı genişliyor.

Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.

Bu bölgelerde akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yemyeşil görünüyor.

Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.

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