Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,653.50
ETH/USDT
2,419.80
BTC/USDT
61,995.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında son gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Gündem

İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla oluşturulan Bilim Kurulu, İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümleri ve kirlilikle mücadele için "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"nı hazırladı.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı hazırlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliğinin ardından bölgede inceleme başlatıldı ve 35 akademisyenin yer aldığı İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

İzmir Körfezi'nde, atık su arıtma tesislerinde ve derelerde inceleme yapan bilim kurulu üyeleri, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı hazırladı.

Buna göre kirliliğe bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle canlı ekosisteminin durma noktasına geldiği Körfeze nefes aldıracak "acil ve kısa vadede yapılacakları" içeren 14 maddelik eylem planı yerel yöneticilere yol gösterecek.

Bilim kurulunca belirlenen teknik ve bilimsel çalışmaları, Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar hayata geçirecek.

Eylem planı yarın saat 14.00'te Bilim Kurulunca, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Bakanlık, hazırlık çalışmaları devam eden orta ve uzun vadeli eylem planını da önümüzdeki aylarda açıklayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un düşman esaretinden kurtuluşunun 101. yılı kutlanıyor
Yargıtay "midesiz" sözcüğünü hakaret saymadı
DEAŞ'ın bomba eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı
İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı hazırlandı
Üreticilere zengin besin içerikli ve doğa dostu organik gübre kullanmaları tavsiyesi

Benzer haberler

İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı hazırlandı

İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı hazırlandı

Lise öğrencileri "SuAT Makinesi" ile su israfını önlüyor ve geri dönüşümü sağlıyor

BYD'nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı

Türkiye'nin en büyük şantiyesinde deprem konutlarının inşası sürüyor

Türkiye'nin en büyük şantiyesinde deprem konutlarının inşası sürüyor
İzmir Körfezi'ndeki kötü koku, Kordon esnafının işlerini olumsuz etkiledi

İzmir Körfezi'ndeki kötü koku, Kordon esnafının işlerini olumsuz etkiledi
Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine inceleme

Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine inceleme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet