Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,221.60
BTC/USDT
91,218.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Alaçatı pazar yeri ile liman girişini su bastı.

Yusuf Çınar  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
İzmir Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Yusuf Çınar/AA

İzmir

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.

Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 12 bin polis memuru alınacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, COP29'da meteorolojik erken uyarı sistemlerini anlatacak
Özgür Özel hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" soruşturmasında ''yetkisizlik'' kararı

Benzer haberler

İzmir Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya'da gök gürültülü sağanak geçişleri, Bolu Dağı'nda ise sis ve sağanak etkili oldu

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonda hedef 100 bin ziyaretçi

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonda hedef 100 bin ziyaretçi
Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı

Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı
Türkiye 10 gün boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak

Türkiye 10 gün boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet