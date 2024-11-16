İzmir Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Alaçatı pazar yeri ile liman girişini su bastı.
İzmir
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.
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Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.