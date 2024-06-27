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İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları eylemlerini sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Tüm Bel-Sen arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine iş bırakma kararı alan memurlar, bugün de eylemlerine devam etti.

Haydar Toprakçı  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları eylemlerini sürdürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyeleri, buradaki belediye hizmet binalarını dolaşarak slogan attı, halay çekti.

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, haklarından bir adım dahi geri adım atmayacaklarını söyledi.

Sorunun en kısa sürede çözmeyi ümit ettiklerini belirten Bozkurt, "Emek en yüce değerdir' diyenler sosyal denge tazminatı değil, gerçek özgür bir toplu sözleşme yapılabilmesinin ilk adımlarını bizimle birlikte atmalıdır ki ülkede demokrasi yerleşsin, ülkede herkes insanca yaşayacak bir ücrete ve çalışma ortamına kavuşsun. Talebimiz budur. Bu demokratik değerlere Sayın Cemil Tugay'ın da uyacağını tahmin ediyorum." dedi.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, İzmir Büyükşehir Beledieye Başkanı Cemil Tugay'ın, eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamalarla memurları kriminalize ettiğini ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini savundu.

Keleş, talepleri kabul edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.


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