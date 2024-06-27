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Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sinan Balcıkoca, Emrah Çakmak  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Balıkesir

İlçeye bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen 60 personelden oluşan ekipler, 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve iş makineleriyle alevlere müdahalede bulundu.

Yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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