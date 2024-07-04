İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi
İzmir'in Bornova ilçesinde dün çıkan orman yangında zarar gören alan drone ile görüntülendi.
Izmir
Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde, yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alan dikkati çekti.
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