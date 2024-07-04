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Gündem

İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

İzmir'in Bornova ilçesinde dün çıkan orman yangında zarar gören alan drone ile görüntülendi.

Haydar Toprakçı  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Izmir

Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alan dikkati çekti.

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