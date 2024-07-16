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İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Haydar Toprakçı  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir

Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

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