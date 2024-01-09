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İtalyan gazetesi, Togg'un CES 2024'te başrolde olduğunu yazdı

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden "Il Messaggero", Togg'un ABD'nin Las Vegas kentindeki tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te başrolde olduğunu yazdı.

Barış Seçkin  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
İtalyan gazetesi, Togg'un CES 2024'te başrolde olduğunu yazdı

Roma

Il Messaggero gazetesinde "Başka dünyanın otomobili" başlığıyla bugün çıkan yazıda, Las Vegas'ta başlayan CES 2024'te Türkiye ve Vietnam'dan iki otomotiv girişimcisinin başrolde olduğu belirtildi.

Türkiye'nin otomotiv üretimindeki deneyimine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Aslına bakılırsa Türkiye'nin hiç de oyunun dışında olduğu söylenemez çünkü iki kıta arasında buluşma noktası niteliğindeki konumu bu ülkeyi zaten bir süredir mükemmel bir üretim merkezi haline getirdi. Stellantis, Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, tek başlarına ya da yerel partnerlerle Anadolu'da faaliyet gösteren çok sayıda aktörden birkaçı. Bunun neticesinde bu ülkede 2023'te 1,5 milyonu aşkın araç üretildi. Bu sayı, İtalya'nın iki katından fazlasına, Birleşik Krallık'tan daha fazlasına karşılık geliyor. Türkiye, üretici ülkeler sınıflandırmasında ilk 10'un sınırlarında bulunuyor."

Otomotivde kısa süre öncesine kadar dünyanın dördüncü pazarına sahip İtalya'nın artık ilk 20 arasına giremediğine işaret edilen yazıda, "Bu durum, tamamen Türk bir şirket yaratma projesi için kendisini ve daha fazlasını bile riske atan Ankara'nın güçlü adamı Recep Tayyip Erdoğan'a belli ki yetmiyordu. Bu şekilde 2018'de, ülkenin en önemli sanayi-finans gruplarından bazılarını araç üretmek üzere bir ortak girişime hayat vermeye 'ikna' etti. Yeni doğan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (yani TOGG) dört yıldan kısa bir sürede ilk modeli, etkileyici suv T10X'i sundu." yorumu yapıldı.

Türkiye'deki araç sürücülerinin Togg ile nihayet yerli bir otomobil kullanma gururunu yaşadığı belirtilen haberde, "ihracat talebini karşılamak için üretim kapasitesinin en kısa sürede 200 bine yükseltileceği ve 2030'a kadar Avrupa'da dolaşan Togg sayısının bir milyonu aşacağı" ifade edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını bizzat yaptığı Togg'u, şu ana kadar; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu bazı liderlere hediye ettiği de hatırlatıldı.

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