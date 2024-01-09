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Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun kent merkezi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Gün boyunca etkili olan sağanak, yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı kent merkezinde, D-100 kara yolunun bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı ve otoyolun tünel kesiminde karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri ise güzergahı kullanacak olan sürücüleri kar yağışına karşı uyararak, dikkatli seyretmelerini istedi.




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