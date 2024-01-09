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Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Yavuz Emrah Sever  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever - AA

Eskişehir

Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 8 derece ölçüldüğü kent merkezinin yüksek bölgelerine düşen kar nedeniyle beyaz örtü oluştu.

Kar yağışı bazı kara yollarının zeminini beyaza bürüdü. Sürücüler araçlarıyla trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi.

Belediye ve karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.

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