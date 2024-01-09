Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor
Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Eskişehir
Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 8 derece ölçüldüğü kent merkezinin yüksek bölgelerine düşen kar nedeniyle beyaz örtü oluştu.
Kar yağışı bazı kara yollarının zeminini beyaza bürüdü. Sürücüler araçlarıyla trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi.
Belediye ve karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.