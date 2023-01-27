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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına meydanlarda toplanan vatandaşların tepkisi sürüyor.

27.01.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ülke genelinde tepkiler sürüyor. Cuma namazı sonrasında meydanlarda toplanan vatandaşlar düzenlenen etkinliklerle tepkilerini dile getirdi.

İstanbul

Esenler Belediyesinin düzenlendiği programda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen programda çeşitli etkinlikler yapıldı.

Suudi Arabistan'da Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara programda Kur'an-ı Kerim okudu. Çok sayıda kişinin katıldığı programda ilçedeki siyasi parti temsilcileri de konuşma yaptı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'ın onu koruyacağını belirten Göksu, "Hz. Muhammed'in ümmeti olan bizler Kur’an-ı Kerim’in her sayfasını açtığımızda, her ayetini okuduğumuzda yeniden dirilen bizler, Allah’ın Kur’an-ı korumasına inancımız tam. Onu da bizim elimizle koruyacağına inancımız tam." dedi.

"Biz, sizin ceddinizi Çanakkale de gönderdik"

Kur'an-ı Kerim'in yakılması olaylarını kınayan Göksu, şunları kaydetti:

"Biz, İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde yakılmak istenen Kur’an ile bize hangi mesajın verildiğini biliyoruz. Biz, sizin ceddinizi Çanakkale de gönderdik, Maraş’ta gönderdik, Antep’te gönderdik. Sizin ceddiniz bizi çok iyi bilir. Biz yeryüzünde adalet sağlamış, yeryüzünde Kur’an-ı Kerim’in bekçiliğini yapmış Osmanlı'nın torunlarıyız. Ölmedik buradayız."

Aksaray

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Aksaray'da tepki gösterildi.

Cuma namazı sonrasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı İlhan Demir, milyonlarca Müslüman'ı ve Türkiye'yi nefretle hedef alan eylemi ve eyleme izin veren İsveç makamlarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan menfur saldırıyı telin ettiklerini, faillerini ve destekleyenleri Allah'a havale ettiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu alçak saldırı İslam'a, Müslümanlara, bütün dinlere ve bütün insanlığa karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. İsveç devlet yetkililerinin özgürlük adı altında böyle bir cinayete izin vermesi, Avrupa'da İslam düşmanlığının geldiği durumu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bunun kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hangi dinden ve coğrafyadan olursa olsun bütün insanlık buna tepki göstermelidir."

Program Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Bayburt

Bayburt'ta sivil toplum kuruluşları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bayburt Şubesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Yakutiye Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan AGD Bayburt Şube Başkanı Faris Tütüneken, İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını söyledi.

İsveç'te yaşananları hadsizlik olarak nitelendiren Tütüneken, buna izin verenleri kınadıklarını dile getirdi.

Batı dünyasının, İslamofobi gibi karanlık projelerle İslamiyet'i ve insanlığın huzurunu hedef aldığının altını çizen Tütüneken, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz, Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz."

Tekbir getiren topluluk, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dağıldı.

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