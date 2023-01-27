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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nin ardından tesiste incelemelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

İzzet Taşkıran   | 27.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır."

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