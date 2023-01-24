Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,938.33
ETH/USDT
1,623.30
BTC/USDT
22,909.00
BIST 100
5,350.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla başlıyor
logo
Gündem

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kayseri'de protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Kayseri'de tepki gösterildi.

Sercan Küçükşahin   | 24.01.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kayseri'de protesto edildi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğine bağlı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve İsveç'i protesto etti.

Burada grup adına konuşan Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş, Kur'an-ı Kerim'in İslam dininin en önemli inanç esaslarından birisi olduğunu söyledi.

Kuran'ı Kerim'in insanlığı cehaletin karanlığından aydınlığa çıkardığını vurgulayan Karakaş, Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalamayacaklarını ifade etti.

Avrupa ülkelerinin bazılarının kendisini demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gördüğünü belirten Karakaş, "Avrupa ülkeleri Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmemektedir. Lakin ne yaparsanız yapın hakikatin nurunu söndüremezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz. Allah'ın ipine sarılan inanmışları yoldan çeviremeyeceksiniz. Provokasyonlarınız, Müslümanların kenetlenmesine, birliğine, beraberliğine sebep olacaktır." dedi.

Protesto, duanın ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel seçimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kayseri'de protesto edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu

Benzer haberler

İsveç polisinin, provokasyondan önce gözaltına aldığı arkadaşını Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı

İsveç polisinin, provokasyondan önce gözaltına aldığı arkadaşını Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kayseri'de protesto edildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İsveç ombudsmanına Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin mektup

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İsveç ombudsmanına Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin mektup
Finlandiya İsveç olmadan NATO'ya katılım seçeneğini değerlendiriyor

Finlandiya İsveç olmadan NATO'ya katılım seçeneğini değerlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet