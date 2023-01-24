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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

Erbaş, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya ilişkin "Avrupa'nın göbeğinde işlenen bu nefret suçlarına yetkili makamlarca tepki gösterilmemesi Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına yeniden götürme çabasından başka bir şey değildir" dedi.

Fırat Taşdemir   | 24.01.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in ardından Hollanda'da da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir saldırıya daha şahit olduklarını belirtti.

"Özgürlük” kisvesi altında Avrupa kentlerinde hortlamaya başlayan İslam düşmanlığının sadece Müslümanları değil, toplumsal barışı ve tüm insanlığı da hedef aldığını ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın göbeğinde işlenen bu nefret suçlarına yetkili makamlar tarafından hiçbir şekilde tepki gösterilmemesi, aksine bu eylemlere izin verilmesi, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına yeniden götürme çabasından başka bir şey değildir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor, yetkili makamların faillere yönelik gerekli işlemleri yapmasını ve bu hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

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