Dolar
18.80
Euro
20.51
Altın
1,945.78
ETH/USDT
1,575.00
BTC/USDT
22,867.00
BIST 100
5,297.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi

Karabük'te sivil toplum kuruluşları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Orhan Kuzu   | 25.01.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi Fotoğraf: Orhan Kuzu - AA

Karabük

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde bir araya geldi.

Burada düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir getirildi.

Grup adına açıklama yapan AGD Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, İslam'ın tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap ettiğini söyledi.

İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını belirten Gündoğdu, "Kur'an, insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur'an, düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir." dedi.

Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz, Allah'ın nurunu söndüremezler."

AGD ve Milli Gençlik Vakfı olarak tüm Müslümanları, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını izzetli ve vakur duruşa davet eden Gündoğdu, "Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri dağıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Bakan Soylu, yerli yazılım "ASENA" ile 6 bin 636 suçlunun yakalandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, trafik kazasında şehit olan 2 askerin ailesiyle telefonda görüştü

Benzer haberler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi

Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik

İsveç, Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduğunu iddia etti

Finlandiya: Türkiye NATO üyeliğinin onayı konusunda Finlandiya'ya tarih vermedi

Finlandiya: Türkiye NATO üyeliğinin onayı konusunda Finlandiya'ya tarih vermedi
BM ve İsveçli STK'den, İsveç’in nefret suçuyla mücadeledeki yetersizliğine eleştiri

BM ve İsveçli STK'den, İsveç’in nefret suçuyla mücadeledeki yetersizliğine eleştiri
İsveçli Süryaniler, Paludan'ın ilçelerinde Kur'an-ı Kerim yakmasını nasıl durdurduklarını anlattı

İsveçli Süryaniler, Paludan'ın ilçelerinde Kur'an-ı Kerim yakmasını nasıl durdurduklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet