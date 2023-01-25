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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı,"Sözde özgürlük gerekçesiyle bu nefret suçlarına izin veren İsveç ve Hollanda hükümetlerini kınıyoruz. "dedi.

Süleyman Elçin   | 25.01.2023
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

Antalya

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Sözde özgürlük gerekçesiyle bu nefret suçlarına izin veren İsveç ve Hollanda hükümetlerini kınıyoruz." dedi.

Asmalı, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Antalya Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu galasında, Türkiye'nin 20 yılda geldiği seviyeye salondaki iş insanları gibi vatan aşkıyla koşanların sayesinde ulaştığını söyledi.

İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yapıldığını hatırlatan Asmali, "MÜSİAD camiası, dünya Müslümanları olarak bu saldırıyı şiddetle ve lanetle kınıyoruz. Sözde özgürlük gerekçesiyle bu nefret suçlarına izin veren İsveç ve Hollanda hükümetlerini kınıyoruz. MÜSİAD olarak Müslüman kardeşlerimizi provokasyonlara alet olmadan, şiddete başvurmadan, demokrasi ve hukuk çerçevesinde değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Asmalı, genel kurulların bir yenilenme olduğunu belirterek hayırlara vesile olmasını diledi.

Gala öncesi gerçekleştirilen genel kurulda ise mevcut başkan Boğaçhan Göksu, görevini Ali Akçay'a devretti.

Galaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.


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