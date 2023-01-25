Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Muğla
Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yarın gerçekleştirilemeyecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.