İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.
İstanbul
Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürdü.
Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da etkili olan kar nedeniyle, bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 10, 2025
• Yollar beyaza büründü
• Park halindeki araçlar ile yeşil alanların üzeri karla kaplandıhttps://t.co/A04CcUph86 pic.twitter.com/qSnmYyYgU3
Beykoz'daki Yeni Riva Yolu'nda seyreden sürücüler karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı.
Bazı araç sahipleri dörtlü flaşörlerini yakarak yolda beklerken, birçok noktada hazır bekletilen kar küreme araçları yolları temizledi.
İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Tepeye çıkan bazı vatandaşlar fotoğraf çektirerek bu anları kayıt altına alırken, bazıları ise yürüyüş yapıp İstanbul Boğazı'nı seyretti.
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