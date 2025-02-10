Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Afyonkarahisar'da bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Afyonkarahisar
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.
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