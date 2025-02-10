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Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'da bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Arif Yavuz - AA

Afyonkarahisar

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.

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Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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