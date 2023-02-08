İstanbul'dan gönüllü polisler deprem bölgelerine gitmeye devam ediyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan çok sayıda polis, gönüllü olarak depremden etkilenen bölgelere gitmek üzere yola çıktı.
İstanbul
Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bölgelere gönderilen 944 personelin yanı sıra gönüllü polisler de bölgeye gitmek için dilekçe verdi.
İlk gönüllü ekibin ardından çok sayıda polis deprem bölgelerindeki ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilmek üzere yola çıktı.
Polis memurlarının gönüllü olarak deprem bölgelerine gidişinin süreceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.