Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişi, 41 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 41 saat sonra 5 kişiye ulaşıldı.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Hatay'da, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Eskişehir'den bölgeye giden Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı arama ve kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın enkazında çalışırken, gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Cep telefonu kamerası kayıtlarında, enkazdan çıkarılanların, sağlık ekiplerine teslim edilmesi ve çevrede bekleyen yakınlarının sevinci görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.