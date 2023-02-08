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Diyarbakır’da Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor Kurtarma ekipleri, Hatay Türkmenbaşı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda 5 kişilik aileyi enkaz altından kurtarıyor
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Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişi, 41 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 41 saat sonra 5 kişiye ulaşıldı.

Emrah Yaşar   | 08.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişi, 41 saat sonra kurtarıldı

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Hatay'da, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'den bölgeye giden Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı arama ve kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın enkazında çalışırken, gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Cep telefonu kamerası kayıtlarında, enkazdan çıkarılanların, sağlık ekiplerine teslim edilmesi ve çevrede bekleyen yakınlarının sevinci görülüyor.

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