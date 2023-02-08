Dolar
18.83
Euro
20.21
Altın
1,877.66
ETH/USDT
1,673.20
BTC/USDT
23,061.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır’da Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor Kurtarma ekipleri, Hatay Türkmenbaşı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda 5 kişilik aileyi enkaz altından kurtarıyor
logo
Gündem

Malatya'da günlük 30 bin depremzedeye sıcak yemek ikram ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, otogarda kurulan merkezde günlük yaklaşık 30 bin depremzedeye sıcak yemek dağıtılıyor.

Ergün Haktanıyan   | 08.02.2023
Malatya'da günlük 30 bin depremzedeye sıcak yemek ikram ediliyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Malatya

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Doğal Afetlerden Sorumlu Başkan Cemil Ceylan, AA muhabirine, depremin ilk gününden beri Malatya'ya ekip arkadaşlarıyla geldiğini söyledi.

İmkanlar dahilinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza her taraftan gıda, yiyecek ve giysi yardımı geliyor, Kızılaya teslim ediliyor ve Kızılay da ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıyor. Gıda konusunda vatandaşlarımıza AFAD ve kurtarmaya gelen arkadaşlarla 7/24 saat esasına göre sıcak çorba ve yemek dağıtılıyor. Yaklaşık 30 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Burada 11 personelle yapıyoruz bu işi. Kızılayın gönüllülerle birlikte yaklaşık 30 personeli var. Kızılay ile beraber 30 bin kişinin yemeğini çıkartıyoruz. Kızılay yemeklerin sevkiyatını, biz üretimini yapıyoruz."

Şehit Hamit Fendoğlu Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yapılan yemekler hergün depremzedelere gönderilmek için Malatya Valiliği koordinesinde hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Adana'da vatandaşlar kendilerine gelen yardımları diğer illerdeki depremzedelere gönderdi
IC Holding, 20 bine yakın vatandaşın barınma ihtiyacına destek verecek
Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek
Cezayir Meclis Başkanı’ndan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Benzer haberler

Malatya'da günlük 30 bin depremzedeye sıcak yemek ikram ediliyor

Malatya'da günlük 30 bin depremzedeye sıcak yemek ikram ediliyor

Depremzedeler Kayseri ve Sivas'ta yurtlara yerleştiriliyor

Türk Kızılay deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı

Deprem bölgesindeki okullar ve öğretmenevlerinde 251 bin depremzede konaklıyor

Deprem bölgesindeki okullar ve öğretmenevlerinde 251 bin depremzede konaklıyor
Muş'ta köylerdeki kadınlar tandırları depremzedeler için yaktı

Muş'ta köylerdeki kadınlar tandırları depremzedeler için yaktı
Antalya'da üniversiteliler odalarına yerleşecek depremzedeler için dolaplarını dolu bıraktı

Antalya'da üniversiteliler odalarına yerleşecek depremzedeler için dolaplarını dolu bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet