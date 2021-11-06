İstanbul'da yoğun sis
İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
İstanbul
Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalışıyor.
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu pic.twitter.com/CJ73MV6iSr— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 6, 2021
Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametiyle D-100 karayolu Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.
Öte yandan İstanbul'un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi sis altında kaldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli
Sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.
Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendiriliyor.
İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.
"Durumun gün içerisinde devam etmesi beklenmektedir"
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
Pegasus Hava Yollarının Twitter hesabından "Değerli misafirlerimiz, İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert (yönlendirme) etmiştir. Divert uçuşlar devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.