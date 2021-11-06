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Otobüs seferi yapılmayan köyün ulaşım sorunu KDK'nin girişimiyle çözüldü

Manisa'da yaşadığı köye otobüs seferi düzenlenmediği için mağduriyet yaşayan vatandaşın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili belediye ile yaptığı görüşmeler sonucu sorunun giderilmesini sağladı.

İsmet Karakaş   | 06.11.2021
Otobüs seferi yapılmayan köyün ulaşım sorunu KDK'nin girişimiyle çözüldü

Ankara

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Manisa'da bir köyde yaşayan vatandaş, buraya uzun zamandır otobüs seferinin düzenlenmediğini, bu sebeple merkeze gidip gelmek isteyenler ve okula giden öğrencilerin mağdur olduklarını ayrıca köyde market bulunmadığı ve ihtiyaçların merkezden karşılanması gerektiğinden zorlandıklarını bildirdi.

Müracaatçı, köye otobüs seferi düzenlenmesi için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu ancak talebinin yerine getirilmediğini belirtti. Köye 2 kilometre uzaklıktaki yere otobüs seferi düzenlenirken kendi köylerine gelmediğini kaydeden kişi, köylerine de belirli aralıklarla otobüs seferi konulması gerektiğini ifade ederek KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile görüşmeler yaptı.

Bunun üzerine belediye, vatandaşların mağdur olmaması adına gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve mağduriyetlerinin giderildiği yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

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