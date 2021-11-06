FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.
İstanbul
Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM Köprüsü bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.
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