Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Üsküdar Salacak’tan yayındayız.
logo
Gündem

FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.11.2021
FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

İstanbul

Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM Köprüsü bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek
Türkiye'de 28 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
ABD'de binlerce istihbarat çalışanı aşı olmadıkları için işten çıkarılabilir

Benzer haberler

FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları bir başka güzel