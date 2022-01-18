Dolar
13.45
Euro
15.33
Altın
1,817.86
ETH/USDT
3,184.80
BTC/USDT
42,103.00
BIST 100
2,085.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

Şükrü Gündüz   | 18.01.2022
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

Istanbul

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bahçelievler ilçesinde 37 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
Kanada, Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
İsrail Kovid-19 karantina süresini 5 güne düşürdü
Türkiye'de 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

Benzer haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da, iki kişiyi sahte 40 bin dolarla dolandıran zanlı tutuklandı

Eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 22 milyon arttı

İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 22 milyon arttı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı