Dolar
13.51
Euro
15.41
Altın
1,817.47
ETH/USDT
3,201.10
BTC/USDT
42,238.00
BIST 100
2,085.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Mustafa Bikeç   | 18.01.2022
Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü halin kapsamını genişletecek
Fransa'da 102 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi
İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
Kanada, Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
İsrail Kovid-19 karantina süresini 5 güne düşürdü

Benzer haberler

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi