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İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında sözde mahrem imamlar ile ihraç askeri öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Halil Demir   | 18.01.2022
İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesörlü veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında sözde sivil mahrem imamlar ile ihraç askeri öğrencilerin de olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla kent genelinde eş zamanlı operasyon başlattı.​​​​​​​

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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