Dolar
43.74
Euro
51.86
Altın
4,993.71
ETH/USDT
2,025.00
BTC/USDT
68,384.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor maçı için Trabzon’a geldi.
logo
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi.

Şaduman Türkay, Muhammed Gencebay Gür, Yasin Cingöz, Erol Değirmenci, Veysel Ensar Gökcegözog  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı Fotoğraf: Erol Değirmenci/AA

İstanbul

Kentte akşam saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde her iki istikamette trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Yenibosna, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu etkili oluyor. Avcılar ile Esenler arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Göztepe ile Maltepe arasında her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşanıyor. Pendik ve Tuzla arasında ise bazı bölgelerde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ediyor. Ankara istikametinde ise Ataşehir bölgesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 89'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi
Türkiye, Bangladeş'te düzenlenen seçimlerin suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnun
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı
Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
Ankara'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

Ankara'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet