Dolar
14.76
Euro
16.04
Altın
1,942.87
ETH/USDT
3,273.00
BTC/USDT
43,635.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hatice Şenses Kurukız, Adem Koç, İlyas Kaçar, Taha Erham Keleş, Fatih Çağlar Demirbaş, Zafer Arslan   | 08.04.2022
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu üzerinde Uzunçayır-Bostancı arasında trafik iki yönde de ağır ilerliyor.

TEM otoyolunda Acıbadem'de başlayan trafik yoğunluğu, Samandıra mevkisine kadar devam ediyor.

Şile otoyolunda ise Altunizade-Çekmeköy arasında iki yönde yer yer trafiğin yoğunlaştığı gözleniyor. Bağlantı yolları ile sahil yolunda da yine yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Yakası girişinde başlayan trafik yoğunluğu da Ataşehir'e kadar devam ediyor.

D-100 kara yolu Haliç'ten başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar olan bölümde çift taraflı yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Seyrantepe, Levent TEM katılım mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Beşiktaş-Ortaköy ile sahil yolunda da yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Haliç Köprüsü mevkisiyle Küçükçekmece girişi arasında bazı bölgelerde trafikte aksamalar yaşanıyor.

TEM'de Edirne istikametinde ise Esenler-Mahmutbey mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 18.51 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı
İstanbul'da düşen vaka sayılarıyla yoğun bakımlar boşalıyor
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı

Benzer haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattı

Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattı