Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,719.40
BTC/USDT
21,392.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te “Serel Seramik Fabrika Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı

Yusuf Soykan Bal   | 10.09.2022
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği belirlendi. 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişinin tedavisi devam ediyor. 88 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul’da Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
Göç İdaresi Başkanlığından Türkiye'deki yerleşik yabancılara sosyal uyum eğitimi
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı
Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı

Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

Florya durağında metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu

Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 99 yaralı

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 99 yaralı
Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmaya başlayacağız

Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmaya başlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet