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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hatice Şenses Kurukız, Tansel Parlak, Mehmet Ali Derdiyok, İbrahim Halil Aktürk, Abdülkerim Güzel, Zafer Arslan   | 17.03.2022
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan Maltepe'ye kadar iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu Ümraniye ve Ataşehir mevkilerinde de trafik yavaş ilerliyor.

Tuzla Tersane Kavsağı, Pendik, Kartal, Maltepe ve Bostancı mevkileri ile TEM Samandıra-Kartal bağlantı yolunda yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda da çeşitli noktalarda yoğun trafik dikkati çekiyor.

Beşiktaş, D-100 Çağlayan kavşağı, Mecidiyeköy mevkileri ile TEM Hasdal'da yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu ve O3 ve Hal yolu gibi bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ'da başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar sürüyor.

Sahilde ise Kennedy Caddesi'nde yoğunluk gözleniyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.

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