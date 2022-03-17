Dışişleri Bakanlığından Japonya'daki depreme ilişkin taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Fukushima ve Miyagi vilayetleri açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğinin, 97 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve dost Japon Hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.