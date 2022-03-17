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Dışişleri Bakanlığından Japonya'daki depreme ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Fukushima ve Miyagi vilayetleri açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Emre Karaca   | 17.03.2022
Dışişleri Bakanlığından Japonya'daki depreme ilişkin taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğinin, 97 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve dost Japon Hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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