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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentte trafik yoğunluğu saat 19.20 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü.

Gökhan Yılmaz, Adem Koç, Taha Erham Keleş, Halis Akyıldız   | 31.01.2022
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen araç arızası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Haliç Köprüsü mevkiinden başlayan trafik, Küçükçekmece çıkışına kadar devam ederken, karşı istikamette Çobançeşme-Yenibosna mevkileri arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

TEM Edirne istikametinde Bağcılar mevkisi ile Mahmutbey gişeleri arasında da trafik ağır ilerliyor. Karşı istikamete Esenyurt'ta başlayan trafik Mahmutbey Gişelere kadar devam ediyor.

Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde Avrupa Otoyolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.​​​​​​​

İBB CepTrafik haritasına göre saat 19.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

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