Dolar
13.46
Euro
15.09
Altın
1,796.24
ETH/USDT
2,687.30
BTC/USDT
38,524.00
BIST 100
2,003.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 31.01.2022
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 93 bin 438 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 981 bin 790 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 884 bini geçti
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 884 bini geçti

İtalya'da son 24 saatte 137 bin 147 Kovid-19 vakası kaydedildi

Türk bilim insanlarının çalışması, ABD merkezli dergide yayımlandı

Türk bilim insanlarının çalışması, ABD merkezli dergide yayımlandı
Türkiye'de 93 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 93 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 878 bin 467'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 878 bin 467'ye yükseldi