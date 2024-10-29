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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Emrah Gökmen  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DAEŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edildi.

Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkardı.

Terör örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

29.10.2024


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