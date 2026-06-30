İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda, yasa dışı dernek ve mescitlerde düzenledikleri ders ve sohbetlerde örgüte yardım eden kişilerden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı.