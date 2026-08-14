İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlanması talimatı verdi.

İsrail ordusuna Batı Şeria'daki İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için hazırlık talimatı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlanması talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı Batı Şeria'daki durumu görüşmek üzere dün Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun istihbarat birimi başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Katz, Tel Aviv yönetiminin 104 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararının ardından Batı Şeria'daki İsrailli nüfusun artışına dikkati çekerek, orduya bölgede yasa dışı İsrail yerleşimleri ve buralarda yaşayan İsraillilerle ilgili konulardaki tüm uygulama yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlanması talimatı verdi.

İsrail ordusunun rolünün Batı Şeria'da Filistinlilere karşı olduğunu ileri süren Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kastederek sözde "sivil" konularda kanun ve düzeni sağlama sorumluluğunun tamamen polise devredileceğini belirtti. Katz, "İsrail ordusunun görevi tepelerdeki çocukları kovalamak değildir." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Katz'ın Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde bulunan Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılar gündemdeyken yaptığı bu açıklamanın, sahadaki mevcut durumu değiştirmeyeceğini belirtti.

Haberde, "Katz'ın açıklaması pratikte hiçbir öneme sahip değil." ifadesi kullanılarak İsrail yasalarına göre, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrolün İsrail ordusuna ait olduğu, bölgedeki Yahudiler konusunda ise İsrail ordusunun zaten polisten destek aldığı aktarıldı.

Bu durumun değiştirilmesi için yasama süreci gerektiğine işaret edilen haberde, İsrail Meclisinin kapalı olduğuna ve ülkede seçimlere sadece 2 ay kaldığına işaret edildi.

Öte yandan, İsrail basını, Katz'ın talimatının gerçekleştirilmesi durumunda yeni bir ilhak adımı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kusra beldesindeki Filistinlilerin evlerinin çevresine yeniden çadır kurdu

AA'ya konuşan görgü tanıklarına göre İsrailliler, Filistinli ailelerin evlerinin önüne yeniden çadır kurdu, ardından bölgeye gelen İsrail askerleri çadırları yıktı.

İsrailliler evleri kuşatmaya devam ederken içerideki Filistinlilerin hareketlerini ise engelliyor.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, askeri araç ve askerlerin Kusra beldesine giriş çıkışlarının devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusunun ayrıca Kusra’daki askeri hareketliliğinin, İsrailliler tarafından kurulan çadırların dağıtılması amacıyla pazar sabahına kadar süreceğini Kusra Köy Meclisine bildirdiği aktarıldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, "Filistinlilere saldıran İsrailli yerleşimcilerin küçük bir azınlık olduğunu" savundu

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, The Jerusalem Post'un yasa dışı İsrail yerleşimlerinin yöneticilerinden Yisrael Ganz ve Shai Alon'un açıklamalarına yer verilen haberini paylaştı.

Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da sorunun "İsrailli yerleşimciler" değil, saldırı düzenleyen gruplara işaret ederek "yerleşim bozucular" olduğunu ileri sürdü.

Ganz ve Alon'un Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin "kendi yöntemleri olmadığını" söyleyerek kınadığını öne süren Huckabee, medyanın buna dikkat etmesi ve hikayeleri buna göre dengelemesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Huckabee'nin, dün yaptığı açıklamada Batı Şeria'da saldırılar düzenleyen İsraillileri "terörist" olarak nitelemesi Tel Aviv yönetimi tarafından eleştirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli Bakan Zeev Elkin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinde Filistinlilere saldıran İsraillilerin "terörist" olduğunu düşünmediğini ileri sürerek "Onlarla hukuku tam olarak uygulamak ve sert bir el ile müdahale etmek gerekiyor." ifadesini kullandı.